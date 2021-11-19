أمطار رعدية ورياح وشبورة .. تعرف عى خريطة الطقس الأسبوع المقبل

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بداية من غدا السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم والموافق 25 نوفمبر، من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، وناشدت المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تصل إلى رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( السلوم – مطروح – الاسكندرية- البحيرة)، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد ( الدقهلية – الغربية- الشرقية – المنوفية – دمياط –بورسعيد- العريش)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وناشدت المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع حوادث بسبب الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت: القاهرة والوجه البحرى 22 والصغرى 15، السواحل الشمالية 20 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 18، شمال الصعيد 24 والصغرى 14، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 16 .