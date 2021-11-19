قرارات بشأن قضايا العنف الاسرى فى أسبوع ( التفاصيل )

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أصدرت دوائر الجنايات الأسبوع الماضى ،قرارت بشأن عدد من القضايا المنظورة أمامها ،قررت محكمة جنايات القاهرة، إيداع المتهم بقتل شقيقه في منطقة المعصرة تحت الملاحظة لمدة 45 يوما بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لبيان سلامة قواه العقلية.كانت المحكمة قررت منذ قليل تأجيل القضية لجلسة 13 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد أبوكنة ومحمد عبدالقادر وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 11 سبتمبر العام الماضى بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل شقيقه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف سابق بينهما، فأضمر في نفسه الشر صوبه حين تشاجرهما، وطوعت له نفسه إزهاق روحه فبسط يده لقتله، فاستل سلاحا أبيض طاعنا إياه فأحدث وفاته.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، ، تأجيل محاكمة سائق عذب زوجته حتى الموت، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما، لجلسة 21 ديسمبر المقبل.كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا يفيد بالعثور على سيدة مقتولة داخل منزلها، وانتقل على الفور رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ويظهر من المعاينة وجود آثار تعذيب على جسدها، إضافة إلى آثار لاصق على الفم ودماء .

أفادت التحريات التي أجرتها المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى «محمد –ع» سائق، وبتقنين الإجراءات الأمنية ألقى القبض عليه .وأحالته إلى النيابة بعد اعترافه بضرب المجنى عليها ضربا مبرحا حتى الموت.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ضرب زوجته وكبل يديها إضافة إلى وضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران، ولم يكتف بقتلها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل شقة الزوجية وقام بأخذ طفليه وتوجه بهما إلى منزل والدته بمدينة السلام.

وتبين من التحقيقات أن المتهم حاول تضليل أسرة المجنى عليها، عن طريق الاتصال هاتفيا بشقيقها وخالها وقال لهم «ابنتكم هربت».

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة عامل قتل عمته وابنتها عمدا في منطقة 15 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت النيابة أحالت المتهم أحمد رضا عامل «37 سنة» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى عمته ليلة عيد الفطر المبارك وطلب منها المبيت عندها، وفى منتصف الليل استغل استغراق ابنة عمته في النوم وظل يعبث في ممتلكاتها فاستيقظت ووجدته يشرع في السرقة ونهرته فجالت بذهنه فكرة الخلاص منها، ونفاذا لما وغر في صدره ورجحه عقله استل سلاحت أبيض «سكينا» وطعن المجنى عليها به، فاستقر في مواضع قاتلة متعددة بجسدها قاصدا قتلها، كما قتل عمته حال دلوفها لغرفة ابنتها حالة استغاثتها فطعنها بذات السلاح طعنة استقرت في صدرها وسرق هاتفين محمولين ومبلغا ماليا وحقيبة يد، وفر هاربا.

وقالت الشاهدة الأولى إنها حال تواجدها برفقة المجنى عليهما فوجئت بالمتهم يحضر إليهما ويبدى رغبته في المبيت وغادرتهما متوجهة إلى منزلها، وفى اليوم التالى اتصلت بهما لتهنئتهما بحلول عيد الفطر المبارك، وتبين لها أن هاتفهما مغلق فعادوت الاتصال دون جدوى فاتصلت بالمتهم لعلمها بمبيته معهما فأخبرها بأنه غادرهما فتوجهت إليهما وطرقت على الباب دون جدوى، فدلفت من باب الشقة وتبين لها انبعاث رائحة كريهة ووجدت ابنة خالتها متوفاة على السرير ومضرجة في دمائها وخالتها ساقطة أرضا فاتصلت بالمتهم فأجابها متلعثما في العبارات ثم أغلق الهاتف.