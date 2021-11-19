أخبار عاجلة

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سقوط تشكيل بحوزته كميات من المخدرات بالشرقية

Print
سقوط تشكيل بحوزته كميات من المخدرات بالشرقية سقوط تشكيل بحوزته كميات من المخدرات بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من رصد نشاط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم "اسلحة نارية و10 كيلو جرام لمخدر البانجو و 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة ، ميزان حساس" ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية

قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية