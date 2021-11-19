سقوط تشكيل بحوزته كميات من المخدرات بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من رصد نشاط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم "اسلحة نارية و10 كيلو جرام لمخدر البانجو و 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة ، ميزان حساس" ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .