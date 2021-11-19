أخبار عاجلة

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

سبقهم جنود لإزالة الألغام .. علماء آثار روس في أول رحلة استكشافية لمدينة الرصافة السورية منذ 11 عاما

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

بوتين يلتقي عباس في سوتشي

بوتين يلتقي عباس في سوتشي