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أكد أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، أنه شاهد حب الشعب المصري للثقافة الهندية، وهذا واضح جدا لدى القيادة السياسية وقادة الأعمال والمواطنين في مصر.

وأضاف السفير الهندي خلال لقائه الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن اليوجا- أحد الرياضات الهندية- أصبحت أسلوب حياة لدى الشعب المصري.

وأعرب عن سعادته بشغف الشعب المصري بمشاهدة أفلام بوليوود الهندية، مشيرا إلى أن هناك شخصيات فنية شهرية مثل شاروخان أميتاب باتشان أثرت في المصريين بشدة.

وتابع أن لدى السلطات الهندية هدف بزيادة النشاطات الثقافية بعد زوال وباء كورونا، لافتا إلى أن عدد السياح الهنود قبل الوباء وصل إلى 130 ألف سائح هندي عام 2018.