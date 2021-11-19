5 علامات لو لقيتها فى البطاطس اعرف أنها بايظة

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لا تخلو الموائد المصرية من طبق البطاطس سواء مقلية أو مهروسة أو مسبكة، فهو أحد أهم المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار، إلا أنه انتشرت في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية أنواع من البطاطس ذات اللون البنى أو الأخضر أو البنفسجى من الداخل .

وأرجع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أسباب انتشار نوعية تلك البطاطس أن معظمها محفوظ داخل ثلاجات منذ فترة، وأنه في حالة الحفظ الغير سليم قد يعرض البطاطس للتلف .

ونوه أبوصدام أن هناك بعض العلامات التي إذا وجدت في البطاطس يجب أن يتم التخلص منها فورا، لأنها تتسبب في الإصابة بالأمراض، ومن بين هذه العلامات وجود بعض الحفر أو النقر ذات اللون البني، حيث تكون هذه الحفر بعمق في ثمرة البطاطس طوليا، وبالتالي فهو عفن ينتشر في البطاطس، أو وجود بعض العلامات البيضاء على قشور البطاطس، وهي من انواع العفن الذي يصيب البطاطس من التخزين الخاطئ، أو وجود عفن أسود .

وقدم نقيب عدة إرشادات إلى المنازل لضمان شراء بطاطس سليمة من الأسواق أهمها شراء بطاطس خالية من النقط السوداء، ورائحتها جيدة وليس بها عفونة وخالية من الشروخ الغائرة، ونبعتد عن البطاطس ذات اللون الأخضر، أو التي يوجد بها تزريع أو مناطق خضراء على جسم الثمرة، ونشترى ثمار متجانسة ومتماسكة وشكلها نضر .