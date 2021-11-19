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ورشة عمل لشباب الشرقية حول إعادة تدوير اطارات السيارات

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ورشة عمل لشباب الشرقية حول إعادة تدوير اطارات السيارات ورشة عمل لشباب الشرقية حول إعادة تدوير اطارات السيارات

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أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية أندية التطوع ، بتنظيم ورشة عمل حرفية بعنوان إعادة تدوير اطارات السيارات، ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ،وذلك بمركز شباب الأسدية التابع لإدارة أبو حماد الرياضية ،وبمشاركة 20 شاب وفتاة من أعضاء أندية التطوع .

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ،أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو تنمية روح العمل الجماعي بين مجموعات العمل المشاركة، واستخدام وإعادة تدوير مخلفات البيئة لتصنيع أشياء جديدة يمكن الاستفادة منها مرة أخري ،وكذلك صقل وتنمية المهارات اليدوية والفنية لدي أعضاء أندية التطوع المشتركين بورشة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

المصرى اليوم

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