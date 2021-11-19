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صحة قنا توقع الكشف المجاني على ١١٠٥ حالات خلال قافلة طبية بمركز نجع حمادي

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صحة قنا توقع الكشف المجاني على ١١٠٥ حالات خلال قافلة طبية بمركز نجع حمادي صحة قنا توقع الكشف المجاني على ١١٠٥ حالات خلال قافلة طبية بمركز نجع حمادي

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبوعموري التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ قنا أن القافلة ضمت ٦ تخصصات مختلفة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٥ حالات بواقع «٣٣٤ باطنة، ٢٨٢ أطفال، ٢٢١ جلدية وتناسلية، ١٣٩ جراحه عامة، ٩٢ نسا وتوليد، ٣٧ تنظيم أسرة» مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد ٤٦ حالة، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً .

من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر دورها على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بالمجان فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٧ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .

المصرى اليوم

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