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السفير الهندي: التعاون العسكري بين القاهرة ونيودلهي مستمر لعقود

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السفير الهندي: التعاون العسكري بين القاهرة ونيودلهي مستمر لعقود السفير الهندي: التعاون العسكري بين القاهرة ونيودلهي مستمر لعقود

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قال أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن التعاون العسكري بين والهند مستمر لعقود.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ما بين 1950 و1960 قام عدد من المتخصصين من مصر والهند بصناعة طائرة حربية، وفي الفترة ما بين 1960 و1984 تم التعاون في قطاع الطيران بين البلدين وهناك ضباط في الطيران المصري تعاونوا مع الهند في هذا المجال في ذلك الوقت.

واستطرد أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة أنه في عام 2017 قام وزير الدفاع المصري بزيادة الهند، وفي عام 2018 قام أيضا وزير الدفاع المصري بزيارة الهند، متابعا: أنه يوجد ضباط مصريين يدرسون في الهند، وهناك ضابطين من الهند يدرسا في كلية القادة والأركان في مصر.

وأشار السفير الهندي بالقاهرة إلى أن التعاون العسكري يشهد مرحلة من النمو حيث مرت عدد من السفن الحربية في قناة السويس وتقوم بتدريبات عسكرية مع البحرية المصرية، وفي نهاية شهر أكتوبر قامت الطائرة المقاتلة من القوات الهندية بتدريبات مشتركة في مصر مع القوات الجوية المصرية، حيث تم التدريب على نقل الوقود في الجو.

المصرى اليوم

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