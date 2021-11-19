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اليوم ختام البطولة العربية للدراجات بمشاركة ١٢ لاعبًا مصريًا

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اليوم ختام البطولة العربية للدراجات بمشاركة ١٢ لاعبًا مصريًا اليوم ختام البطولة العربية للدراجات بمشاركة ١٢ لاعبًا مصريًا

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تختتم اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتبدأ منافسات اليوم الختامي للبطولة بسباق الفردي العام لفئة الناشئين، ويشارك فيه 45 لاعبا من بينهم 6 لاعبين يمثلون منتخب وهم: سيد أحمد حسين ومحمد إبراهيم وعمر السعيد عبدالفتاح ونادر على وعمر نصر الدين وعمرو أحمد، ويمثل باقي اللاعبين منتخبات الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وعمان والكويت وليبيا واليمن.

ويقام اليوم أيضا سباق الفردي العام لفئة الكبار وتحت 23 سنة بمشاركة 52 لاعبا، ويمثل منتخب مصر في هذا السباق 6 لاعبين هم: يوسف أحمد ذكي وأحمد خالد وعاصم الحسين ومحمد فرج عايش وزياد محمد وحسن محمد، ويمثل باقي اللاعبين منتخبات الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وعمان وقطر والكويت والبحرين.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسؤولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.

المصرى اليوم

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