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أعلن عمرو شحاته وكيل وزاره التربيه والتعليم ببني سويف، عن وقف استلام صنف من الوجبات المدرسية إلى حين ورود نتائج الاختبارات من قبل الهيئة القومية لسلامه الغذاء.

كما أمر وكيل وزاره التربيه والتعليم بوقف استلام صنف آخر نظرا لإيقاف هذا الصنف من قبل الهيئه القوميه لسلامة الغذاء.

وشدد وكيل الوزارة في حاله توريد الوجبات الطازجه والتي تحتوي على صنف الخبز الفينو أو الباتيه أو الكرواسون يتم استلام هذه الوجبات على الحضور الفعلي في هذا اليوم طبقا لاحصائيه الغياب والتوزيع مباشره على الطلاب وفي حاله وجود وجبات زائده عن هذا اليوم يتم تجميعها وارجاعها إلى المندوب في اليوم التالي وعدم توزيعها على الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة في منشور وزعه على مديرى الإدارت التعليمية وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منع على مديري المدارس وخصوصا مرحله رياض الأطفال بضرورة المتابعة الجيدة من معلم الفصل لتناول التلاميذ الوجبات المقدمه داخل الفصل كامله وفي حاله تناول التلاميذ جزء منها وخاصه عبوه اللبن يجب التخلص من باقي عبوة اللبن نهائيا وعدم الخروج بها من الفصل نظرا لسرعه تلفها.

وأمر وكيل الوزارة بقيام إدارات التغذية بإبلاغ ادارة التغذية بالمديرية في حالة وجود عقبات أو مشاكل أو أزمات أثناء تنفيذ تقديم الوجبات حتى يتسنى لمديرية التربية والتعليم اتخاذ اللازم.

وأمر وكيل الوزارة بالتنبيه المشدد على أعضاء لجان التغذية باتباع التعليمات التالية من حيث التنبيه على مديري المدارس وأعضاء لجنة التغذية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على أعضاء لجنة التغذية من التأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات مع مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتوزيع الوجبات التأكيد على سلامة مصادر مياه الشرب بالمدارس وفي حالة وجود خزانات بالمدارس يتم اخطار الصحة بالمتابعة الدورية والإشراف وقيام عمال المدارس بالتنظيف بصفة دورية تحت إشراف مسؤول البيئة والسكان بالمدرسه لضمان السلامة العامة.

وكشف المنشور الذي وزعه وكيل وزارة التعليم على مديرى الإدارات بضرورة التأكيد على الالتزام بعدم بيع أنظمه غذائيه تحتوي على «مواد حافظه الوان صناعيه مكسبات طعم غير صحية» واستبدالها بأصناف مفيده وصحيه ويتم متابعة ما يقدم من أصناف جيدة ومفيدة بالجمعية التعاونية الطلابية أو الوحدة المنتجة التأكيد على إبلاغ. جهات المختصة «بشرطة المرافق أو الإدارة الصحية أو الحى أو الوحدة المحلية

ومنع إلقاء القمامة أمام وحول المدارس ومنع الباعة الجائلين أمام المدارس وقيام الإشراف اليومي بمنع تعامل التلاميذ معهم حفاظا على السلامة العامة والتأكيد على إعداد آلية محكمة بعد تسليم الوجبات إلى المدرسة تضمن وصول الوجبات الغذائية إلى الطلاب وتناولها في منتصف اليوم الدراسي وتحت إشراف معلم الفصل والتأكيد على تناول التلاميذ الوجبة داخل الفصل لما له اثر ايجابي مع التنبيه على التلاميذ بغسل اليدين قبل تناول الوجبة تناول الوجبة مباشرة فور فتحها.

شروط استلام الوجبات

وأوضح وكيل الوزارة التأكيد على عدم استلام أو تناول أي وجبات تظهر عليها أعراض الفساد الظاهري ويتم فحص الوجبات ظاهريا بالمدرسة من قبل الاستلام بموجب محضر فحص يومى وعند وجود علامات اعراض الفساد الظاهر قبل التوزيع أو عدم مطابقة الوجبات يتم استبعادها بموجب محضر اثبات حاله يشمل «التاريخ واسم الصنف والكمية والسبب»من قبل لجنة التغذية توضيح الكميات المستبعدة بمكان غير اماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع وتستبدل من المورد وتكتب عليها عبارة وجبات مستبعدة أو غير صالحة بموجب إذن ارتجاع .

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم يتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة والتأكيد على توزيع الوجبة المدرسية وفق للحضور الفعلي دون حرمان أي طالب وبالتنسيق مع مندوب المورد ولا يتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الاسبوع على ان يتم عمل محضر إثبات حالة باي مرتجع لوجود عيوب أو غير متطابقة للوجبة عند الاستلام ولا يتم تخزين الخبز الطازج أو الخبز المحشي أو الباتيه والكرواسون وعند وجود ضرورة استوجبت التخزين لا يتم توزيعه على الطلاب في اليوم التالي وتم تسليمه كمراجع بموجب إذن ارتجاع.

كما أوضح وكيل وزاره التربيه والتعليم ان الشركة المنتجة تقوم بعمل نموذج اذن استلام به اسم المنتج ورقمه تشغيله ويتم كتابة اسم المدرسة وعدد الكراتين التي تم استلامها بالمدرسه.

وأضاف في المنشور الذي قام بتوزيعه على إدارة بني سويف التعليمية والمدارس بني سويف أنه بالإشارة إلى ما ورد من قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم ولدواعي أمنية يتم إعادة الكراتين الفارغة الحاويات للواجبات المدرسية إلى الشركة الموردة بموجب اذن استلام لمندوب الشركة المفوض بموجب تفويض من الشركة مدون به الرقم القومي للمندوب وعدد الكراتين الفارغه وتاريخ الاستلام مع تسليم هذه الأذون للحصر كل اسبوعين وترسل مع مستندات في الوجبات.

ايقاف وقف استلام عصير "بريجو " وحلاوة الرشيدى من الوجبات المدرسية ببنى سويف