ضبط سيدة تتاجر فى العملة بالسوق السوداء

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ،مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذةً من مسكنها وكراً لمزاولة نشاطها المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها "عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول المستخدم فى نشاطها الإجرامى" ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .