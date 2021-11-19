ضبط المتهمين بإلتخلص من جثة متوفى بالدقهلية عقب وفاته طبيعيا

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كشفت أجهزة الامن بالدقهلية ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز،تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه "فنى كهربائى مقيم بمطروح "له معلومات جنائية" ، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه "مدرس" "خشية ضبطه" ، وتوفـى طبيعياً بالمنزل نتيجة حالة مرضية "السكرى" ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفـى والدائنين قام بالإتفاق مع آخرين على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور بإستخدام سيارة أحدهما ،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة