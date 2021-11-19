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نفس يتوقف ثم وفاة.. "مكافحة المخدرات" تحذر من الهيروين وتكشف ماهيته

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نفس يتوقف ثم وفاة.. "مكافحة المخدرات" تحذر من الهيروين وتكشف ماهيته نفس يتوقف ثم وفاة.. "مكافحة المخدرات" تحذر من الهيروين وتكشف ماهيته
قالت: يؤثر على خلايا الكبد وتليّفها وزيادة شحومها.. إغماء وخراجات وشحوب

نفس يتوقف ثم وفاة..

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الهيروين هو أحد أنواع المخدرات الأفيونية الخطيرة، وهو مخدر قوي للجهاز العصبي المركزي، ويسبب إدماناً جسمياً ونفسياً خطيراً.

وأكدت اللجنة الوطنية أن من أضرار الهيروين: حالات الإغماء المتكررة، وخراجات في أنحاء الجسم، والتقيؤ ونقص الشهية للطعام، فقدان في الوزن وشحوب الوجه، توقف النفس الفجائي ثم الوفاة.

وتابعت: يؤثر الهيروين على خلايا الكبد وتليفها وزيادة شحومها، وذلك يتم بشكل سريع، مما يعني دخول المتعاطي في مشكلات مرَضية متلاحقة وخطيرة.
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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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