من بينهم الإخواني محمود عزت ..خلية هشام عشماوى ..كتائب حلوان (قررات المحكمة بشان عناصر الاخوان )

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نظرت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضايا متهم فيها قيادات وأنصار جماعة الأخوان الإرهابية، وأصدرت المحكمة قرارات بشأنها

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 21 فبراير للحكم على الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون».

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

كما حددت الدائرة الأولى إرهاب جلسة 27 ديسمبر للحكم على 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم- قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي- تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة.. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

كما أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

كما أجلت الدائرة الأولى إرهاب، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية»، إلى جلسة 5 ديسمبر .

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية لإزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

وقررت ذات الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي.لجلسى 23 نوفمبر المقبل .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 30 يناير المقبل للحكم على 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.