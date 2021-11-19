الفنان شادى خلف ..حنين حسام «فتاة التيك توك».. ميرهان هشام ( حصاد الأسبوع من قضايا المشاهير )

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شهدت المحاكم الأسبوع الماضى، قضايا شغلت السوشيال ميديا والرأى العام، وأصدرت فيها المحاكم قرارات ،أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، محاكمة الفنان شادى خلف في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.وحضر الفنان شادى خلف من محبسه مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

كانت النيابة أحالت الفنان شادي خلف إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات اتهامه بالتحرش وهتك عِرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة.

جاء أمر الإحالة، رغم انكار شادي خلف للتهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن ما تعرض له هو حملة تشهير به، قادتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأشهر الماضية، عمدت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على نشر شهادات، تناولت عددًا من وقائع التحرش التي أُحيل بسببها «خلف» إلى المحاكمة، وهو ما ظهر إلى النور على وجه التحديد في يونيو الماضي.

وخلال هذه الفترة، نشرت صفحة، تحمل اسم «egyptiansafety» بعضًا من وقائع تحرش الفنان الشاب بمتدربات ورشته التمثيلية، حتى قالت عنه في منشور: «عشرات الفتيات تم التحرش بهن من شخص واحد خلال ورش التدريب التمثيلية على مدار ست سنوات إلى الآن، وأخريات حاول التعدي عليهن».

كما قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب دفاع حنين حسام «فتاة التيك توك» برد هيئة محكمة الجنايات، التي نظرت إعادة إجراءات محاكمتها في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

محاكمة حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

كان دفاع حنين حسام في أولى جلسات محاكمتها طلب ارجاء نظر القضية لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري التأجيل لجلسة 20 ديسمبر المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في ١٤ مايو من العام الماضى وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطنى واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصرى والدولار الأمريكى وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

وحددت المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، جلسة 22 ديسمبر المقبل، للحكم في استئناف قناة النهار في الحكم الصادر بتغريمها مليون جنيه في دعوى التعويض التي أقامتها عارضة الأزياء ميرهان هشام، ضد شركة للإنتاج والتوزيع الفني بقناة «النهار».

وقالت صحيفة الدعوى إن المدعية أُصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة السب والقذف لها عبر برنامج تامر أمين، المُذاع على قناة النهار.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، في اتهامه بسب وقذف الموديل ميرهان هشام عبدالقادر، والشهيرة بميرهان كلير، واستأنف أمين على الحكم، ونظرته محكمة مستأنف مدينة نصر، التي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي أمين على حكم حبسه، للتصالح.

كما أجلت محكمة جنح بولاق محاكمة طالب لاتهامه بالتحرش وضرب فتاة بمنطقة وسط البلد لجلسة 29 نوفمبر.

كانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل «طالب»، بكفالة ألف جنيه على ذمة اتهامه بالتحرش وضرب فتاة بمنطقة وسط البلد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق الواقعة، وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم تحديد هوية المتهم والمجني عليه وهي طالبة وتقطن مدينة نصر، وتبينّ إصابتها بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع في وسط البلد وشرائها نظارة من أحد الباعة الجائلين، ضايقها قائد سيارة «لا تعلم بياناته» ولدى معاتبته، نزل من سيارته واعتدى عليها بالسب والضرب، مما نتج عن ذلك إصابتها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه وهو طالب من بولاق أبوالعلا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء في التعدى عليه بالسب.