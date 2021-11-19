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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

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تنطلق بعد قليل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل رفاق المدرب إيهاب جلال في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز والحفاظ على العلامة الكاملة، فيما يسعى المصري إلى تحسين نتائجه تحت قيادة المدرب معين الشعباني.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، فيما يتواجد المصري البورسعيدي عند المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

مباراة المصري و بيراميدز في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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