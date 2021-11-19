إزالة 580 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ18 لإزالة التعديات

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ- وفق تقريرإدارة أملاك الدولة- أنه قد تم أمس الخميس، إزالة 23 حالة تعد على مساحة 8306 مترا من أراضى ولاية الري ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى 582 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى اليوم»، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 الشهر الحالي.