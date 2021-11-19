أخبار عاجلة

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 580 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ18 لإزالة التعديات

Print
إزالة 580 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ18 لإزالة التعديات إزالة 580 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ18 لإزالة التعديات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ- وفق تقريرإدارة أملاك الدولة- أنه قد تم أمس الخميس، إزالة 23 حالة تعد على مساحة 8306 مترا من أراضى ولاية الري ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى 582 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى اليوم»، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 الشهر الحالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي