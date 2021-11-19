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وكيل صحة الشرقية يتابع جهود الفرق الطبية القائمة علي تطعيمات كورونا

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وكيل صحة الشرقية يتابع جهود الفرق الطبية القائمة علي تطعيمات كورونا وكيل صحة الشرقية يتابع جهود الفرق الطبية القائمة علي تطعيمات كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير عمل الفرق الطبية القائمة على تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى لتلقي لقاح كورونا.

كما استقبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمكتبه الدكتور عبدالظاهر طنطاوي عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية والقائم بأعمال نقيب أطباء الشرقية، وذلك لرغبة الأول في تلقي لقاح كورونا بديوان المديرية، وتابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعميد كلية الطب الأسبق، وعمل الموافقة المستنيرة لهم، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشداً أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين سرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا، والتي تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية، وحفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

المصرى اليوم

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