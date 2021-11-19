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كباتن الزعتري يحصد الهلال الذهبي من مهرجان أجيال

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كباتن الزعتري يحصد الهلال الذهبي من مهرجان أجيال كباتن الزعتري يحصد الهلال الذهبي من مهرجان أجيال

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احتفل المخرج على العربي بحصول فيلمه «كباتن الزعتري» على جائزة الهلال الذهبي كأفضل فيلم وثائقي طويل بالدورة التاسعة لمهرجان أجيال، وباختيار اللجنة المنظمة لكاس العالم 2022 بقطر أبطال الفيلم السوريين محمود داغر وفوزي رضوان ليصبحا سفيران للبطولة.

الفيلم كان قد حصد نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي وثائقي بمهرجان الجونة السينمائي، بالاضافة لتنويه خاص من أيالم قرطاج السينمائية.

كباتن الزعتري إخراج وإنتاج على العربي ويتناول الفيلم قصة حقيقية لمحمود داغر 23 عاما وبطل الفيلم الاخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات واخفاقات واحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح انه فيلم مشوق وملئ بكل عوامل الجذب رغم كوهه فيلما وثائقيا لكنه يستطيع منافسة الافلام الروائى عرضه التجاري لما يحتويه من معاني واحداث مشوقة وايقاع متدفق وسريع لا يمكن ان تشعر معه ولو للحظة واحدة بالملل.

المصرى اليوم

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