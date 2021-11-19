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8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو)
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
جلسة شحن الهواتف.. اللاجئون على حدود بيلاروس وبولندا والبحث عن الطاقة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:44 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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