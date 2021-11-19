التحريات في «حرق جثمان متوفية»: المتهم حاول إخفاء معالم فعلته الغير إنسانية بعد انتهاكه حرمة القبور

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أكدت تحريات مباحث حلوان في واقعة استخراج «تربى» جثة سيدة متوفاة وحرقها عقب دفنها بساعات بمقابر عائلتها في حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «مصطفى – م» «41 سنه» تربى، قامام بانتهاك حرمة القبور واضرام النيران بجثمان المتوفية والجبانه عقب جماعها ،هو المتهم بباعث الانتقام من المسؤول عن إدارة المقابر على اثر خلاف سابق بينهما انتهى بقيام الأخير باهانه المتهم والتعدى عليه وتحطيم هاتفه وطرده من المقابر مما أثار حفيظة الأخير ودفعه للثار من غريمه عن طريق طريق فض قفلها عنوه وجرد جثمان المغفور لها من الكفن عبث بالجثة هتى هينا وضعها للجماع وعقب انتهائه سكب مادة الجازولين على الجثمان مضرما النيران به حتى امتدت لاسقف الجبانه وحوائطها قاصدا من ذلك احراق مبنى الجبانه بدافع الانتقام من الحارس لوضعه في حرج مع أهليه المتوفية وإظهاره بمظهر المتسبب بصفته اللمسئول قانونا عن إدارة مجمع الجبانات وبدافع إخفاء معالم فعلته الغير إنسانية .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، نظرت محاكمة «تربي» في اتهامه بإشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة إشعال النار عمدًا بباعث الانتقام من خصمه، بأن «بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».