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«بنها» تشارك في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

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«بنها» تشارك في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير «بنها» تشارك في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

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شاركت جامعة بنها، في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذي للتحالف والذي تستضيفه (اون لاين) كلا من جامعة شيان بالصين وجامعة العلوم التطبيقية بميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 15- 19 نوفمبر الجاري وبمشاركة 60 جامعة حول العالم من اعضاء التحالف.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن جامعة بنها مثلها في هذا المنتدى الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، الذي عرض رؤية جامعة بنها ودورها الرئيسي في المشاركة في التنمية المستدامة ورؤية 2030، مشيرا إلى أن المنتدي تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة والتي منها رسالة الجامعات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أهم المؤسسات المعرفية والخدمية من خلال البحث العلمي والبرامج التعليمية الحديثة وتطبيق الاستدامة وخدمة المجتمع في ضوء رؤية مصر 2030.

واختتم المنتدى أعماله بعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة له.

المصرى اليوم

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