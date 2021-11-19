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إعلان النتائج النهائية لمسابقة القرآن الكريم لفتيات المنيا الأزهرية

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إعلان النتائج النهائية لمسابقة القرآن الكريم لفتيات المنيا الأزهرية إعلان النتائج النهائية لمسابقة القرآن الكريم لفتيات المنيا الأزهرية

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، النتائج النهائية لمسابقة حفظ القران الكريم، للفتيات، والمؤهلة لنهائيات الجمهورية بمراحل التعليم الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي أقيمت خلال الفترة من 13-18 نوفمبر الجاري، وقد جاءت النتائج كالتالي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

المركز الأول: سلمى جمال على، من معهد اطسا البلد

المركز الثاني: سارة محمد رمضان، من معهد ريدة الابتدائي

المركز الثالث: رحمة عيد مرسي، من معهد ريدة الابتدائي

ثانياً: المرحلة الإعدادية

المركز الأول: ندى سداد طلعت، من معهد فتيات تندة

المركز الثاني: فاطمة الزهراء حمادة، من معهد فتيات ريدة

المركز الثالث: منة الله محمود محمد، من معهد فتيات جزيرة شارونه

ثالثاً: المرحلة الثانوية

المركز الأول: أية عمر كامل، من معهد فتيات تندة

المركز الثاني: أمنية سيد محمد، من معهد فتيات مغاغة

المركز الثالث: إلهام ربيع عبدالسميع، من معهد فتيات دير مواس

المصرى اليوم

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