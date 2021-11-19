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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام الإسماعيلي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري في مباراة صعبة وقوية على الفريقين.

وركز كارتيرون في الأيام الماضية بشكل كبير على الجانب النفسي ومطالبة اللاعبين بعدم التفكير في مباراة القمة الأخيرة خلال لقاء الغد وطي تلك الصفحة بشكل نهائي.

وأوضح كارتيرون للاعبي الزمالك أن مباراة الإسماعيلي كلقاء الأهلي والجميع بـ3 نقاط وشدد على أن الفريق البطل يجب عليه النهوض سريعًا بعد أي خسارة وألا تؤثر عليه لفترة طويلة حتى يستطيع الفريق مواصلة المنافسة على بطولة الدوري بشكل طبيعي.

واستشهد اللاعب بما حدث في الموسم الماضي في لقائي القمة حيث خسر الفريق في الدور الأول وتعادل في الدور الثاني ورغم ذلك نجح الفريق في الفوز ببطولة الدوري.