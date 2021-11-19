موسيماني يعتمد على ثلاثي ارتكاز أمام المقاولون العرب

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يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة نتائجه الرائعة في البطولة المحلية خلال النسخة الحالية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

في المقابل، يدخل ذئاب الجبل تحت قيادة المدرب عماد النحاس المواجهة بمعنويات مرتفعة أملًا في خطف الفوز أو الخروج بنقطة أمام المارد الأحمر المنطلق بقوة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ايمن أشرف- بدر بانون – على معلول.

وسط الملعب: آليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

الهجوم: محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – محمد شريف.

وستنقل المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قنوات أون تايم سبورت التي توفر فقرات تحليلية متنوعة تضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار من داخل الملعب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة فيما يتواجد المقاولون العرب عند المركز التاسع برصيد 4 تقاط.