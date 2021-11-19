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أحمد زاهر يكشف تفاصيل أول بطولة له في فيلم «فارس».. انتظروا عملًا مختلفًا

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أحمد زاهر يكشف تفاصيل أول بطولة له في فيلم «فارس».. انتظروا عملًا مختلفًا أحمد زاهر يكشف تفاصيل أول بطولة له في فيلم «فارس».. انتظروا عملًا مختلفًا

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أستأنف النجم أحمد زاهر تصوير آخر مشاهد فيلمه «الفارس»، أول بطولة مطلقة له في السينما، إلى جانب أبطاله حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد ابو ألنجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، ملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسي، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن المقرر أن يعرض قريبًا بدور العرض المصرية والعربية.

يجسد «زاهر» خلال أحداث الفيلم شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة جدًا، صاحب أخلاق، رياضي، مهنته عامل في محطة بنزين، يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، ويكون بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.

وأكد «زاهر» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن فيلم فارس اجتماعي اكشن، حدوتة جميلة هتعجب كل الناس، يشرفني وجود نجوم في حجم حسين فهمي وصلاح عبدالله في الفيلم، وإن شاء الله يحقق نجاحا كبيرا.

وعن تأخر البطولة المطلقة قال: «كل شيء يأتي في وقته، وأحمد ربنا دائمًا وبقول يا رب ألف حمد وشكر».

المصرى اليوم

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