المركز القومى للسينما يقيم حفل تأبين للمخرج الراحل طارق الميرغني

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يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية في حب الراحل طارق الميرغني، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء، ٢٤ نوفمبر في تمام السادسة مساء.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات الهامة التي وضعها الراحل بالسينما التسجيلية خلال مشواره الفني الحافل حيث عمل في بداية حياته كأحد مساعدي المخرج الكبير شادي عبدالسلام.

من اهم أفلامه فيلم «هنري امين عوض راهب الاثار الاسلامية» ووكان اخر اعماله فيلم «صلاح مرعي» من إنتاج المركز القومي للسينما .

وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات ابرزها جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية تحت رعاية الجزيرة الوثائقية، سبتمبر 2012 عن فيلم «هنري امين عوض-راهب الاثار الإسلامية». وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير– عن الفيلم التسجيلي «ملح الجبل» من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الدورة الثالثة عشر 2007 .

ومن المقرر أن يعرض خلال إحتفالية التأبين فيلم «هنري امين عوض راهب الاثار الاسلامية» و«فيلم ملح الجبل»، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها مدير التصوير د.محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم بحضور زوجة الراحل د.سامية الميرغني ولفيف من الفنانين والمخرجين من اصدقاء ومحبي المخرج الراحل.

يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام الثقافة السينمائية، والدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما، مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا».