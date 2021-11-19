أخبار عاجلة

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك

Print
"المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك "المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك
سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يلتقي مفتي زيمبابوي

التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بنيويورك، محافظ هيئة الرقمية المهندس أحمد الصويان.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مفتي جمهورية زيمبابوي الشيخ إسماعيل منك، الذي يزور جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن