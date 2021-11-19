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سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يلتقي مفتي زيمبابوي

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بنيويورك، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك.

من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مفتي جمهورية زيمبابوي الشيخ إسماعيل منك، الذي يزور جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون.