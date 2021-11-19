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قاتل طفله فى المرج يعترف بتفاصيل جريمته

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قاتل طفله فى المرج يعترف بتفاصيل جريمته قاتل طفله فى المرج يعترف بتفاصيل جريمته

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اعترف المتهم بقتل ابنه أمام جهات التحقيق وهو يبكى مؤكدا أنه لم يقصد قتل طفله الصغير وأنه فقط أراد تأديبه فقام بتقييد يديه بقطعة قماش وتعدى عليه بالضرب إلا أن الصغير لم يتحمل قسوة العقاب وفارق الحياة بين يديه.

أضاف الأب المتهم أنه اعتقد أن طفله فقد الوعى فقط فحاول نقله لأقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أن الطفل فارق الحياة متأثراً بإصابته قبل وصوله المستشفى.

اصطحبت جهات التحقيق المتهم إلى مسرح الجريمة وقام بتمثيل طريقة تعديه على الطفل حتى فارق الحياة، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان من أفراد أسرته والجد الذي قدم البلاغ بارتكاب نجله الجريمة أمام عينيه دون أن يتمكن من إنقاذه بسبب كبر سنه.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من مواطن بوفاة حفيده طفل «11 سنة» نتيجة تعدى والده سائق «نجل المُبلغ» عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وعُـثـر علـى جثة الطفل مسجاة على ظهرها وبها إصابات عبارة عن «سحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته دون قصد، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.

المصرى اليوم

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