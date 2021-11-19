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الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية

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الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الإستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بدءاً من الغد السبت 20 نوفمبر الجاري .


أوضح المحافظ إنه تم وضع خطة لإستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع تلك الاحداث الطارئة.


وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى الصرف الصحى لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولاً إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين.


كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياه ،استعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، إذ من المتوقع سقوط الأمطار بدءاً من الغد السبت 20 نوفمبر 2021.

المصرى اليوم

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