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إحباط تهريب 3 آلاف زجاجة خمور في ⁧‫ميناء جدة الإسلامي‬⁩

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إحباط تهريب 3 آلاف زجاجة خمور في ⁧‫ميناء جدة الإسلامي‬⁩ إحباط تهريب 3 آلاف زجاجة خمور في ⁧‫ميناء جدة الإسلامي‬⁩

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "أنابيب حديدية"، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الخمور كانت مُخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بإخفاء الخمور بداخل تلك الأنابيب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليهم وعددهم شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.


الوطن السعودية

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