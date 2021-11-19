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اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال

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اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال
يزعم أنه "ابن الله المختار" ومنع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين

اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال

قال الادعاء الفيدرالي الأمريكي، إن زعيم كنيسة في الفلبين اُتهم بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات واجهن تهديدات بالإساءة و"الإدانة الأبدية" ما لم يقمن بخدمته.

وأبولو كاريون كويبولوي، 71 عاماً، هو رئيس كنيسة مملكة يسوع المسيح، التي أُسست عام 1985.

تزعم الكنيسة أن لديها 6 ملايين عضو في حوالي 200 دولة، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة في منطقة فان نويس في لوس أنجلوس.

وكان أبولو كاريون كويبولوي؛ واثنان من كبار الإداريين لديه، من بين تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة اتهام ملغاة أعادتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الأسبوع الماضي، وتمّ الكشف عنها أمس الخميس.

وتشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين في كنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس؛ وُجهت إليهم تهم العام الماضي.

ويدّعي كويبولوي؛ أنه "ابن الله المختار"، وفي عام 2019 ادّعى أنه منع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين.

وتحتوي لائحة الاتهام التي أُلغيت على مجموعة من التهم، بما في ذلك التآمر، والاتجار بالجنس للأطفال، والاتجار بالجنس بالقوة، والاحتيال والإكراه، والاحتيال في الزواج، وغسل الأموال، وتهريب الأموال النقدية، والاحتيال على التأشيرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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