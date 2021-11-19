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ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع

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ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع
الجواد "راس الخيل" للمالك خالد الحسيني يفوز بالشوط الأول

ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع

أُقيم بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم السباق السابع لموسم الحالي.

وجاءت نتائج أشواطه السبعة على النحو التالي:

الشوط الأول: وخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (راس الخيل) للمالك خالد الحسيني.

الشوط الثاني: تنافست فيه خيول الإنتاج المحلي (ربحت من 1 إلى 3 / عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أوروبي) للمالك مازن الزيداني.

الشوط الثالث: وخصص لخيل الإنتاج المحلي (الخيل المبتدئة / عمر سنتين) ومسافته 1600 متر، وفاز به الجواد (سيف اضم) لأبناء محمد القعير.

الشوط الرابع: وخصص لإنتاج محلي عمر 3 سنوات ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أبوهارد) للمالك ماجد السعلو.

الشوط الخامس: وخصص لإنتاج الخيل المحلي المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (عرونون) للمالك بدر المشوح.

الشوط السادس: (الشوط الرئيس) لخيول الانتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر سنتين) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد (أرضروم) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع: لخيول الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1400 متر، وجاء في المركز الأول الجواد (مدرك الميدان) للمالك سامي الديحاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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