ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع

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الجواد "راس الخيل" للمالك خالد الحسيني يفوز بالشوط الأول

أُقيم بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم السباق السابع لموسم الحالي.

وجاءت نتائج أشواطه السبعة على النحو التالي:

الشوط الأول: وخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (راس الخيل) للمالك خالد الحسيني.

الشوط الثاني: تنافست فيه خيول الإنتاج المحلي (ربحت من 1 إلى 3 / عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أوروبي) للمالك مازن الزيداني.

الشوط الثالث: وخصص لخيل الإنتاج المحلي (الخيل المبتدئة / عمر سنتين) ومسافته 1600 متر، وفاز به الجواد (سيف اضم) لأبناء محمد القعير.

الشوط الرابع: وخصص لإنتاج محلي عمر 3 سنوات ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أبوهارد) للمالك ماجد السعلو.

الشوط الخامس: وخصص لإنتاج الخيل المحلي المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (عرونون) للمالك بدر المشوح.

الشوط السادس: (الشوط الرئيس) لخيول الانتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر سنتين) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد (أرضروم) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع: لخيول الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1400 متر، وجاء في المركز الأول الجواد (مدرك الميدان) للمالك سامي الديحاني.