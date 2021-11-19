★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، حول ما إذا كانت المملكة السعودية ستطور قنبلة نووية في حالة أن إيران تتجه نحو هذا الأمر.

أجاب «الفيصل» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «MSNBC»، قائلًا: «قلت بصورة علنية سابقا أنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا».

وتابع الأمير قائلا: «أنا لست في الحكومة السعودية لأقول ما ستقوم به الحكومة ولكن هذا هو رأيي الشخصي».