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الأمير تركي الفيصل يتحدث حول «القنبلة النووية » (التفاصيل)

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الأمير تركي الفيصل يتحدث حول «القنبلة النووية السعودية» (التفاصيل) الأمير تركي الفيصل يتحدث حول «القنبلة النووية » (التفاصيل)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الأسبق، حول ما إذا كانت المملكة السعودية ستطور قنبلة نووية في حالة أن إيران تتجه نحو هذا الأمر.

أجاب «الفيصل» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «MSNBC»، قائلًا: «قلت بصورة علنية سابقا أنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا».

وتابع الأمير قائلا: «أنا لست في السعودية لأقول ما ستقوم به الحكومة ولكن هذا هو رأيي الشخصي».

المصرى اليوم

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