إفتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 24 مليون جنيه في القليوبية

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افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد، اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه 39 مسجدا منذ بداية العام الجارى بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز القليوبية وقال أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى لافتا إلى دعم الوزارة الكامل لتطوير المساجد وإحلال وتجديد البعض الآخر منها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد الثلاثة هي مسجد أحمد موسى بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، والمقام على مساحة 320 مترا، وتم إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف أما المسجد الثانى فهو مسجد السلام بشبرا الخيمة بجوار قيادة مرور الطريق السريع، والمقام على مساحة 400 متر حيث تم إحلاله وتجديده بالكامل بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف أما الثالث فهو مسجد الغفور الرحيم، بالعبور في الحى السادس وتم إنشاؤه وبناؤه حديثا ومقام على مساحة 1500 متر بتكلفة 17 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأوضح «أبو السعود» أن هناك تنسيقا كاملا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.