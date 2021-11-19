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فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر خلال الأسبوع المقبل

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فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر خلال الأسبوع المقبل فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر خلال الأسبوع المقبل

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر من السبت إلى الثلاثاء «الأسبوع القادم»، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب البيان الوارد من القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت«20/11» عن (قرية أبوصالح)، ويوم الأحد «21/11» عن (قرية طحا البيشة، الحلابية، تزمنت)، ويوم الاثنين «22/11» عن (مصنع البيبسي، الصرف المغطى)، ويوم الثلاثاء «23/11» (قرية العلالمة).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة فصل الخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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