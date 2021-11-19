معرض كتب لمؤلفات يعقوب الشارونى غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، فعاليتان ثقافيتان غدا السبت الاولى ندوة تنفذها مكتبة المستقبل بعنوان «استعادة الثقة بالنفس» وذلك في الساعة الخامسة مساء، وتحاضر فيها الباحثة غادة مظلوم.

وتتضمن محاور الندوة: الثقة بالنفس وأهميتها ومشاكلها وكيفية حلولها بشكل جذري، كيف تدعم نفسك وتواجه العالم بشخصية جديدة مليئه بالثقة، كيف تسعى لأهدافك واستراتيجية تحقيقها، كيف تحدد أهدافك في الحياة، كيفية بناء الثقة ووسائل تطويرها والحفاظ عليها.

وتنفذ مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 11 ظهرا معرض لمؤلفات الكاتب يعقوب الشارونى الذي يعد من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربى، ومن اهم مؤلفاته سر الاختفاء العجيب مُفاجأة الحفل الأخير مُغامرة البطل منصور الرحلة العجيبة لعروس النيل، وقى عام 1998 صدر له عشرة مُجلدات تضم ألف حكاية بعنوان «ألف حكاية وحكاية».

وقد تم ترشيحة لجائزة «استريد ليندجرين»، والمتعارف عليه عالميًّا أن كل جائزة يحصل عليها المبدع تكون خطوة في طريقه للحصول على الجوائز الأكبر، فعندما حصل كتاب «أجمل الحكايات الشعبية» عام 2001 على جائزة «المجلس المصرى لكتب الأطفال»، كانت هذه خطوة للحصول عام 2002 على جائزة «الآفاق الجديدة» لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولى لكُتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمى لكتب الأطفال.

ثم كان حصول رواية «ليلة النار» عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربى من جائزة اتصالات، ثم اختيارها عام 2016 كواحدة من أفضل كتب الأطفال عالميًّا من المجلس العالمى لكتب الأطفال بسويسرا «IBBY» الذي يقدم جائزة هانز أندرسون الدولية لأفضل مؤلفى ورسامى كتب الأطفال في العالم، كان هذا هو الذي دفع هيئة الأمم المتحدة عام 2019 بالتعاون مع لجنة من «رابطة الناشرين الدولية» «IPA» «ومنتدى المؤلفين الدولى» «IAF» إلى اختيار هذه الرواية بين أفضل كتب الأطفال على مستوى العالم، لقدرتها على الإسهام في التغيير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.