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تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، غدا السبت معرض فنى يضم 25 لوحة فنية تعبر عن بدايات التليفزيون وحتى االيوم، وذلك احتفالا باليوم العالمى للتليفزيون الذي يواكب يوم 21 من نوفمبر، تخليدا لذكرى اليوم الذي انعقد فيه أول منتدى عالمي للتلفزيون في الأمم المتحدة .

يقول الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة إن اليوم العالمي للتلفزيون ليس احتفاء بأداة بقدر ما هو احتفاء بالفلسفة التي تعبر عنها هذه الأداة، فقد غدا التليفزيون رمزا للاتصالات والعولمة في العالم المعاصر، لتنامي أثره في توجيه الرأي العام، واعترافا بالدور الذي يقوم به التليفزيون من نشر الأخبار والمعرفة.

مشيرا إلى ان التلفزيون له تأثير متزايد على اتخاذ القرار، بالإضافة إلى كونه سفيرًا لصناعة الترفيه بدوره في تأثيره على صنع القرار ونشر الأمن والسلام وتمكنه من زيادة الوعى لدى الجمهور وزيادة التركيز على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يقام المعرض في مكتبة مصر الجديدة، احدى المنصات الثقافية التبعة لجمعية مصر الجديدة، تقول ايمان مهدى مدير المكتبة ان المعرض يضم 25 لوحة فنية للفنان التشكيلى احمد بيرو من بينها صورة ارشيفية لبداية اختراع جهاز التلفزيون فضلا عن صور أخرى مصحوبة بمعلومات ثقافية حول تاريخ التلفزيون.

وفى سياق متصل قالت ايمان مهدى، تنظم في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بمكتبة مصر الجديدة، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية «مطعم مشاعر»، للمؤلف شريف مصطفي كامل.

اشارت مهدى إلى ان رواية «مطعم مشاعر»، هي الثالثة في تاريخ المؤلف وتدور أحداث الرواية حول مطعم يقدم وجبات الطعام تبعًا لدراسات في علم النفس، فتكون أصناف الطعام بنسب وعناصر معينة ضد الاكتئاب وتساعد في تحسين الحالة النفسية، لكن يصبح هذا المطعم بالنسبة للكثير مكانًا للتنفيس عن الآلام النفسية دون اللجوء لطبيب نفسي، فيصير للمطعم تأثير أقوى من المتوقع يسبب اضطرابًا لعلاقات وشخصيات في صالة طعام «مطعم مشاعر».