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أبرزهم رضوى الشربيني وساويرس .. محمد صلاح يحرص على متابعة هؤلاء

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أبرزهم رضوى الشربيني وساويرس .. محمد صلاح يحرص على متابعة هؤلاء أبرزهم رضوى الشربيني وساويرس .. محمد صلاح يحرص على متابعة هؤلاء

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يعد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من أبرز نجوم الساحرة المستديرة وعالم الرياضة في السنوات الأخيرة وهو ما يجعل حسابته الشخصية تحظى باهتمام كبير.

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ويواصل صلاح تزويد متابعيه بأحداث أخباره، ويمتلك أكثر من 15 مليون متابع في موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ويحرص «مو» على متابعة قائمة من المشاهير يصل عددها إلى 148 شخصًا، تتنوع بين عربية وعالمية وهو ما نستعرضها في التقرير التالي.

الإعلام

يتابع محمد صلاح عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية ومعلقي كرة القدم يأتي في مقدمتهم الإعلامية المصرية رضوى الشربيني والقطري محمد سعدون الكواري إلى جانب المعلق فهد العتيبي والمراسل حسين ياسين والكاتبة إنجي علاء.

الفن

يحتل الفن مساحة مميزة في قائمة الشخصيات التي يتابعها اللاعب صاحب الـ29 عاما، حيث تضم نبيل الخلفاوي وياسمين رئيس ومنى زكي وشيرين عبدالوهاب وأحمد فهمي ورامز جلال وأحمد فهمي إلى جانب محمد هنيدي وخالدي النبوي وأنغام وغيرهم.

شخصيات رياضية

تستحوذ الشخصيات الرياضية على النصيب الأكبر من اهتمامات محمد صلاح حيث يتابع زملاؤه في المصري وأندية «تشيلسي – روما – فيورنتينا – ليفربول».

شخصيات عامة

يُتابع صلاح عدد من الشخصيات العامة يأتي في مقدمتها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والداعية مصطفى حسني إلى جانب حسابات رسمية رياضية وإخبارية.

ويقدم محمد صلاح واحدة من أفضل فتراته في الموسم الحالي حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف وبفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وهو ما دفع عدد من الخبراء لترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.

محمد صلاح يواصل التألق فى الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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