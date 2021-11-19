أخبار عاجلة

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة

Print
"صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة "صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة
نفّذت 675 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام 675 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، بهدف التأكّد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغ 65 جولة و131 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و393 جولة على الصيدليات الأهلية و75 مختبراً طبياً، و10 مراكز نظارات، ومركز علاج طبيعي، أسفرت عن رصد 42 مخالفة منها 25 مخالفة أُحيلت إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة لممارس صحي أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن، و5 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار