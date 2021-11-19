"فلكية جدة": بدر ربيع الآخر يزيّن سماء الوطن العربي.. الليلة

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أكّدت أنه سيكون الأخير خلال فصل الخريف 2021

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن القمر البدر لشهر ربيع الآخر سيرصد بعد غروب شمس، اليوم الجمعة 19 نوفمبر، بسماء الوطن العربي، موضحًا أنه البدر الأخير خلال فصل الخريف 2021.

وقال "أبوزاهرة": بعد حلول ظلمة الليل سيشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب من القمر، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر واضاءة المدن هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرؤية هذا العنقود النجمي.

وأضاف: في أثناء شروق القمر سيلاحظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو السبب نفسه الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأردف: القمر سيتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض فإن القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء.

وتابع: نظراً لأن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في مقابلة للشمس خلال الشهر؛ فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه من الآن فصاعداً في الأشهر الستة المقبلة، وفي كل من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر من الأفق الشمالي الشرقي، ويغرب في الشمال الغربي تماماً، كما تفعل الشمس ظاهرياً في مايو .

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام في النصف الشمالي سيحلق القمر البدر عالياً، مثل شمس الربيع، لكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

وأضاف: القمر البدر سيسطع من غروب الشمس حتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة، في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية، فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتماداً على الموقع الجغرافي.

وأردف: القمر يبدو بدراً للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك، يعتبر علمياً بدراً مكتملاً في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس، وهذا حدث عند الساعة 11:57 ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة (08:57 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وبذلك قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وتابع: يعد هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلو مترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهو "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعاً، وهو وقت مناسب لتصويرها.

واختتم بالقول: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي ساعة كل يوم، ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.