السلطعون الأحمر يبدأ موسم الهجرة السنوي إلى المحيط الهندي

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بدأت آلاف السلطعونات الحمراء موسم الهجرة السنوي عبر السير في طرقات داخل جزيرة كريسماس الأسترالية في طريقها إلى المحيط الهندي بغرض التزاوج.

وجرى إغلاق الطرق الواقعة داخل جزيرة كريسماس الأسترالية بعد أن تحولت إلى اللون القرمزي إثر انتقال الآلاف من السلطعون الأحمر من الغابة لبدء رحلة الهجرة السنوية إلى المحيط الهندي عبر الجزيرة الواقعة قبالة ساحل جنوب أستراليا.

وتجمعت أعداد كبيرة من السلطعون الأحمر كي تتسلق جسرا جرى بناؤه لمساعدة هذه المخلوقات البحرية في عبور الطريق بينما أُغلقت عدة طرق أخرى لحمايتها أثناء التسلق.

ووفقا لوكالة باركس أستراليا لحماية البيئة تبدأ رحلة الهجرة السنوية للسلطعون الأحمر مع أولى قطرات الأمطار في موسم الشتاء، والتي عادة ما تكون في أكتوبر أو نوفمبر، لكن موعد الرحلة يمكن أن يتأخر إلى ديسمبر كانون الأول أو يناير .

وأضافت الوكالة أن السلطعون الأحمر الذي تقدر أعداده بالملايين يترك جحوره المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة في نفس الوقت ثم يبدأ في السير باتجاه المحيط للتجمع بغرض التزاوج.

وعب انتهاء فترة التزاوج، تعود ذكور السلطعون الأحمر إلى الغابة أولا بينما تبقى الإناث في الجحور لنحو أسبوعين لوضع البيض.

وتقول وكالة باركس أستراليا إن كل أنثى تستطيع إنتاج ما يصل إلى مئة ألف بيضة تحتفظ بها داخل أكياس قبل مرحلة الفقس.