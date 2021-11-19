مايا مرسى: تغيير الصورة السلبية لدور المرأة التحدى الأكبر لنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة أن التحدى الاكبر الذي يواجه المجلس هو تغيير الأفكار السلبية والصورة النمطية لدور المرأة الأمر الذي يتطلب كثير من الجهد وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع الازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ووزارة الاوقاف على اعداد قيادات دينية نسائية قادرة على نشر الوعي بين السيدات، بالإضافة إلى الحملات التي يتبناها المجلس لرفع الوعى في أوساط الرجال والشباب بحقوق المرأة والتأكيد على مكانة المرأة في المجتمع .

وأشارت مرسى خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي حول التصدي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى دور الدراما البالغ الاهمية في رفع الوعي وتغيير الافكار السلبية عن المرأة، ودعم مناهضة العنف الموجه ضدها، والتأكيد على أهمية دورها في المجتمع، مؤكدة أن الدراما أثبتت أن لها تأثير كبير على أفراد المجتمع .

وأكدت أن نجاح العمل في ملف المرأة يتطلب تنسيق الجهود والعمل سويا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء التنمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.