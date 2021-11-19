"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

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غيوم على الرياض والقصيم والشرقية وتبوك والجوف وحائل والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة وسواحلها (القنفذة والليث)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من: الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.