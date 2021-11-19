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أقام السفير ياسر الشواف بمقر السفارة المصرية في بنما سيتي احتفالاً حضره سفير جمهورية نيكاراجوا في بنما سيتي وأعضاء السفارتين، وذلك على ضوء الانتهاء من التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين مصر ونيكاراجوا.

وتبادل السفير المصري ونظيره النيكاراجوي النسخ الأصلية للاتفاق، وبذلك بدأ سريان اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومتي الدولتين اعتباراً من ١٨ نوفمبر ٢٠٢١.

ويعد الاتفاق تفعيلا جيدا لمجمل العلاقات الثقافية بين الدولتين، وفي العديد من المجالات الثقافية والفنية والعلمية، كما يعتبر إضافة جيدة وهامة في مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين.