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محافظ القليوبية يتفقد المشروعات ويقود حملة لإزالة الإشغالات ببنها

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محافظ القليوبية يتفقد المشروعات ويقود حملة لإزالة الإشغالات ببنها محافظ القليوبية يتفقد المشروعات ويقود حملة لإزالة الإشغالات ببنها

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها، ومتابعة رفع الإشغالات وانتظام العمل بمنظومة النظافة بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن المحافظ استهل الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة، والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة، موجها بالتطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة والأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة على الحديقة لتسهيل خروج ودخول المواطنين.

كما تفقد أعمال رصف وتوسعة الطريق أمام المدرسة اليابانية بمركز ومدينة بنها بتكلفة 2 مليون جنيه بطول 600 متر، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

وخلال الجولة قام المحافظ بشن حملة مكبرة لمتابعة إزالة الإشغالات العشوائية، وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي، ومنطقة الحرس الوطني، ووابور الثلج، وأمام مستشفى التأمين الصحي بمنطقه الأهرام بهدف رفع الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.

وأسفرت الحملة، عن رفع الباعة الجائلين من المنطقة، وتحرير محاضر إشغالات للباعة، حيث تم تحرير 35 محضر إشغال طريق ومصادرة عدد من عربات الكارو، وقد تم التنبيه على أصحاب المحلات والمخابز بالالتزام بوضع البضاعة في المحلات وليس على الأرصفة.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة بنها بإستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق مع إستمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري.

كما وجه، إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة بإزالة المواقف العشوائية بالمدينة مع توفير بديل لهم، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

المصرى اليوم

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