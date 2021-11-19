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شكري يغادر القاهرة إلى أثينا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا

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شكري يغادر القاهرة إلى أثينا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا شكري يغادر القاهرة إلى أثينا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا

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غادر وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلاً من واليونان وقبرص وفرنسا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع. وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

المصرى اليوم

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