من بينهم إدانه المتهمين باستغلال الفتيات جنسيا ..64 متهما بإهانه القضاء ..إستعراض القوة والتزوير (حصاد الاسبوع من لاحكام )

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أصدرت محاكم جنايات القاهرة ، الأسبوع الماضى ، مجموعة من الأحكام في عدد من القضايا المنظورة أمامها ، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ، بمعاقبة 37 متهمًا بالحبس لمدة عامين، كما عاقبت 27 آخرين بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».،وكانت المحكمة قد حددت جلسة 30 يناير المقبل للحكم على المتهمين.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا في اتهامه بالاشتراك مع آخرين في استعراض القوة والقتل بسبب ركنة سيارة ربع نقل في حلوان.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.

كانت المحكمة أصدرت حكما على المتهم «سيد. ع» بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.

البداية كانت في يوم 15 مايو 2013 نشبت مشادة بين عائلتين بسبب إيقاف سيارة ربع نقل أمام مسكن أحدهم وتطورت المشاجرة إلى أن أصبحت شجارا بين العائلتين وتمكن البعض من أهل المنطقة من احتوائه والاتفاق على عقد جلسة صلح بينهما إلا أن أحد العائلتين رفض وعقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام، فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «مشخشنة وخرطوش»، وتجمعوا معا على إيذاء العائلة الأخرى وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة إعلانا عن قوتهم وإلقاء الفزع والرعب في نفوس غرمائهم.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مدرس بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في اتهامه بتزوير محررات رسمية في مصر القديمة.صدر الحكم برئاسة ممدوح سليمان وحاتم الخولى وإيهاب حكيم وتامر سعودى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين في تزوير محررات رسمية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي رخصة تسيير سيارة، والمنسوب صدورها لوحدة مرور المحلة الكبرى ولمكاتب توثيق أبوقرقاص، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويرها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد من 5 إلى 10سنوات في واقعة استغلال صاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية الفتيات المتقدمات للعمل تجاريا وجنسيا.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات «لأن المتهمين جميعا استخدموا المجني عليهن 10 فتيات متقدمات للعمل في العمالة المنزلية تجاريا وجنسيا، بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعف حاجتهن للمال بأن أسس المتهمون من الأولى إلى السادس جماعة إجرامية منظمة تزعمتها المتهمة الأولى، تخصص نشاطها في استقطاب النساء صاحبات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي مقابل رواتب مجزية، وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدمين، وهم المتهمون من السابع إلى الخامس عشر، للحصول على منفعة مادية للمتهمين».

كما قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات ،وتغريم كل منهما مبلغ قدره 200 ألف جنية في اتهامهم بتهريب المهاجرين لدولة إيطاليا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات ،لاتهامهما بتهريب المهاجرين ،وكشفت التحقيقات عن قيامهما بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تصدير العمالة للخارج مقابل مبالغ مالية قدرها 400 ألف جنيه

وتبين التحقيقات اشتراك المتهمين مع آخر مجهول في تسفير المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا ،إضافة إلى تزوير تذاكر السفر .

بينما عاقبت محكمة الجنايات عامل بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بالإتجار في المخدرات في مدينة بدر.صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين عماد الدين الخولى ومصطفى حسن وأمانة سر محمد طة وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في يوم 31 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة بدر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض (كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية كانت معلومات وردت من أحد مصادر السرية للنقيب محمد الدالى معاون مباحث شرطة بدر بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقى القبض على المتهم وعثر بحوزته على حقيبة جلدية بحوزته وكانت تحوى على 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول وسلاح أبيض «كتر» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المخدرات وأن السلاح الأبيض لتجزئة الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن من 3 إلى 15 عاما لاتهامهم بقتل مواطن في منطقة 15 مايو بسبب خلافات مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

اعتلت المحكمة المنصة وقال القاضى حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الاول عيد عبدالجابر بالسجن 15 سنه ومعاقبة المتهم الثانى محمد عبدالجابر بالسجن 5 سنوات والثالث غيابيا بالسجن 3 سنوات.

كانت النيابة أحالت كل من عيد عبدالجابر وشقيقيه محمد وأحمد لأنهم في 22 مايو العام الماضى ،قتلوا المجنى عليه حامد على عمدا بغير سبق وإصرار أو ترصد أثر خلاف مالى مسبق ،انتهى بشجار الاول معه واستدعاء الثانى والثالث للشد من ازره فتوجهوا لازهاق روح المجنى عليه ،فقام بإعادة المارة للحول بينهم وعدم نجدة المجنى عليه وما أن أسفر الاول بحياته استل سلاحه الابيض «مطواة قرن غزال» من بين طيات ملابسه وطال به عده ضربات فتمكن من اسقاطه أرضا وجثم عليه بطعنه قاتله بسلاحه الحاد في صدره فخارت قواه وأصبح غير قادر على درء الإعتداء عليه وهو مسجى أرضا بغير حراك بان كالا له ضربات باستخدام استقرت في رأسه ونواحى متفرقه من جسده فاحدثوا اصابته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحيه لجنة المجنى عليه بانه مصاب بجرح طعنت باعلى يسار الصدر وهى اصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعمية حديثة من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، اضافة إلى وجود 4جروح قطعة بخلفية اليد اليسرى والمساعدة الايسر وخلف المفصل.