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سقطت من الطابق التاسع في ظروف غامضة بالإسكندرية.. قرار من النيابة لكشف الملابسات

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سقطت من الطابق التاسع في ظروف غامضة بالإسكندرية.. قرار من النيابة لكشف الملابسات سقطت من الطابق التاسع في ظروف غامضة بالإسكندرية.. قرار من النيابة لكشف الملابسات

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قررت نيابة سيدي جابر بالاسكندرية، تشريح جثة فتاة سقطت من شرفة الشقة سكنها بالطابق التاسع بمنطقة سموحة، ما أسفر عن مصرعها على الفور، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد سقوط فتاة من أعلى عقار بمنطقة سموحة بجوار مول زهران.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة «م.أم»، 28 عاما، مسجاة بأرضية الشارع إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق التاسع بالعقار المشار إليه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحريات لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب وقوع الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

المصرى اليوم

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